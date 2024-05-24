ЗСУ просунулись в бік Кремінної, а РФ пробує контрнаступати біля острова Нестрига: карти ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Харківська область

Українські війська нещодавно відбили маргінальні території на північ від Харкова під час російських атак у цьому районі. Дані свідчать, що українські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Лук’янців, але росіяни продовжували наземні атаки поблизу Липців.

Російські війська продовжили атаки у Вовчанську та його околицях, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Росіяни стверджували, що російські війська просунулися до Вовчанська на глибину до 400 метрів, але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Операція №2 - Луганська область

Українські сили незначно просунулися на південь від Кремінної, але росіяни продовжують атаки уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також українські сили нещодавно незначно просунулися на північ від Білогорівки. Російські війська продовжують штурм лісових масивів на північ від Куп’янська та намагаються прорвати українську оборону біля Кислівки.

Російські війська також вели штурми на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп'янська поблизу Берестового і Стельмахівки; на південний захід від Сватового - Новоєгорівка, Греківка, Невське, Макіївка, Дружелюбівка, Нововодяне; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; і на південь від Кремінної біля Григорівки та Білогорівки.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Берестового (на південний схід від Сіверська).

Також війська РФ ймовірно просунулися поблизу Часового Яру, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. ISW не знайшло візуального підтвердження російських заяв.

Бої також тривали на схід від Часів Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Російські сили нещодавно просунулися на захід і північний захід від Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій. Додаткові геолокаційні кадри показують, що російські війська просувалися на захід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки). Бої також тривали на північ від Авдіївки біля Калинового; на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Новоолександріївки, Архангельського, Сокіла, Новопокровського, Соловйового; і на захід від Авдіївки біля Нетайлового.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від міста Донецька на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно просунулися в південно-західній і східній Красногорівці (на захід від міста Донецьк). Бої також тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Російські війська нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська на мотоциклах нещодавно просунулися до центру Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Речник українського підрозділу, який діє поблизу Роботиного, заявив, що українські сили контролюють Роботине, спростувавши нещодавню заяву Міністерства оборони Росії про захоплення населеного пункту російськими військами. Він зазначив, що на околицях Роботиного діють російські військовослужбовці на байках і невеликі групи, які ведуть розвідку.

Російські війська продовжували наступ на українські позиції у східній (лівобережній) Херсонській області, в тому числі поблизу Кринок. Підрозділи російської 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) діють поблизу острова Нестрига в дельті річки Дніпро.

Супутникові знімки, опубліковані 23 травня, показують пошкодження інфраструктури російського порту в Севастополі в результаті удару 19 травня.

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