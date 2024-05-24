РФ нарощує угруповання біля кордонів Чернігівської та Сумської областей, - Генштаб
Російська арміє нарощує угруповання біля кордонів Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, полковника Ігор Прохоренко під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.
"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко.
За його словами, Росія проводить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською та решти прикордоння Сумської області.
"Кожен день там противник наносить авіаційні, артилерійські удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", - розповів Прохоренко.
Він додав, що на інших напрямках обстановка стабільна, різких змін немає.
Ситуація на фронті
За останніми даними Генштабу, українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області. ЗСУ завдають вогневого ураження ворожим силам.
Також, за словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, є ймовірність, що окупанти можуть здійснити наступ на Харківську область з Сумського напрямку.
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