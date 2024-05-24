РФ використовує нові технології для провокування збоїв у роботі Starlink на фронті, - Федоров

Росія задіяла передові технології для створення перешкод супутниковому інтернету Starlink, що призвело до нових перебоїв у роботі на північній лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У травні, коли російські війська зайняли позиції під Харковом, вони розгорнули потужнішу електронну зброю і складніші засоби, щоб порушити роботу системи Starlink.

Міністр цифрових технологій України Михайло Федоров заявив, що в нещодавніх атаках Росії на Starlink, мабуть, використовували нові й досконаліші технології. Раніше ця служба відмінно протистояла перешкодам на полях битв, де широко застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби, радіоперешкоди та інші порушення зв'язку.

"Росіяни зараз тестують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це так важливо для нас", - заявив він, не розкриваючи подробиць про те, що він назвав їх "потужними" системами електронної зброї.

Федоров додав, що Україна постійно спілкується зі SpaceX, щоб вирішити проблеми.