ЗСУ зупинили росіян на півночі Харківської області і наносять вогневе ураження, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігоря Прохоренка під час брифінгу.

"На сьогодні обстановка там стабільна та контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються та проводяться Силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення", - повідомив Прохоренко.

Він зазначив, що на Харківському напрямку тривають бойові дії з 10 травня, коли противник почав наступальну операцію. За словами представника Генерального штабу, окупанти хочуть створити так звану "буферну зону".

Наступ окупантів у районі Вовчанська

В ніч з 9 на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Окупантам вдалося дійти до першої лінії оборони, за словами президент Володимира Зеленського.

Наразі у місті Вовчанськ тривають вуличні бої. Українські військові наголошують, що ситуація там контрольована.

Як відзначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зараз загрози для наступу на Харків немає. Він зазначив, що окупанти хотіли взяти під контроль Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова - за п'ять.

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