ЗСУ взяли під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли росіяни, - Зеленський

Силам оборони України вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Мова йде про Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти", - сказав президент. Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта. Зеленський додав, що сьогодні обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.