ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ взяли під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли росіяни, - Зеленський

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 21:14
UA EN RU
ЗСУ взяли під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли росіяни, - Зеленський Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Силам оборони України вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Мова йде про Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти", - сказав президент.

Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.

Зеленський додав, що сьогодні обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.

Бої в Харківській області

Російські війська захопили невелику кількість територій на півночі Харківської області та продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти.

Водночас Генштаб повідомляв, що Росія розв'язала щодо Вовчанська в Харківській області повітряний терор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
DAILY
План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів