США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому

США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з РФ. Розмір оголошеного пакета становить 275 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша та Міноборони США.

"США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів. Він включає боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси і багато іншого", - розповів Яриш у публікації в соцмережі Х.

Оновлено 21:27.

Про виділення нового пакету допомоги офіційно оголосило Міноборони США.

"Цей пакет, який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити наступ Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою", - йдеться в заяві американського міністерства.

Як повідомили в Пентагоні, до пакета військової допомоги увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні міни;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;

боєприпаси для підриву;

протитанкові міни;

тактичні автомобілі для евакуації техніки;

каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Це вже п'ятий пакет допомоги, який США виділили Україні після отримання нового фінансування від Конгресу.