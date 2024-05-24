Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:
- десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
- 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
- 8 500 снарядів 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
- два протимінні плуги;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 світлодіодних ламп;
- 530 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.
Допомога Україні від Німеччини
У лютому 2023 року генерал Карстен Бройєр, генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро.
Вже наступного дня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.
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