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Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

П'ятниця 24 травня 2024 13:32
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Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:

  • десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
  • 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
  • 8 500 снарядів 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
  • два протимінні плуги;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Допомога Україні від Німеччини

У лютому 2023 року генерал Карстен Бройєр, генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро.

Вже наступного дня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

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