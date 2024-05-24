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Оптимізація в Генштабі: штат скоротять на 60% і відправлять до бойових підрозділів

Київ, П'ятниця 24 травня 2024 15:02
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Оптимізація в Генштабі: штат скоротять на 60% і відправлять до бойових підрозділів Фото: Генштаб скоротять, штат перекинуть на доукомплектування військових частин (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний штаб провів обстеження і ухвалив рішення щодо оптимізації. Штат скоротять на 60%, частину військових відправлять до бойових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгенія Острянського під час брифінгу.

Він зазначив, що у лютому-березні 2024 року у Генеральному штабі провели функціональне дослідження щодо оптимізації штату деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Як пояснив бригадний генерал, це включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Це своєю чергою дозволить усунути дублювання функцій, а також зменшити штат на 60%.

Острянський додав, що плануються доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це дасть змогу для ротації підрозділів, які вже тривалий час перебувають у зоні бойових дій.

"Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", - зазначив бригадний генерал.

Перестановки у ЗСУ

Нагадаємо, на початку 2024 року президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у командування Збройних сил. Так, було змінено головнокомандувача ЗСУ. Замість Валерія Залужного армію очолосив Олександр Сирський, а замість нього командувачем Сухопутних військ став Олександр Павлюк.

Також Зеленський змінив командувачів Сил спецоперацій, Сил підтримки ЗСУ тощо.

Нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що у ЗСУ планують створити десять нових бригад.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ
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