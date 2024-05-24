РФ значно посилила атаки на Краматорському напрямку: подробиці від Генштабу

Російські війська посилили штурмові дії на Краматорському напрямку в Донецькій області. Ворог атакує в районі Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Ситуація в Донецькій області

"Одразу до 12 зросла кількість штурмових дій агресора на Краматорському напрямку", - написали військові.

Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети.

На Покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. З початку доби їх уже 12. Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам.

Противник зосереджує штурми зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було задіяно вже сім КАБів, ще два такі авіаудари завдано по Воздвиженці.

На Лиманському напрямку окупанти проводили ще один безуспішний штурм, третій за добу;

На Сіверському напрямку російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області;

На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. По два КАБи російські терористи запускали на райони населених пунктів Водяне й Костянтинівка.

Бої в Харківській області

На Харківському напрямку, у прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурмові дії від Плетенівки в напрямку Тихого. Ще два бойових зіткнення тривають у Вовчанську. А загальне число боїв на напрямку наразі становить 11.

На Куп'янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але й втрачає агресор чимало. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв.

Протягом дня тут знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк і самохідну гармату "Гіацинт". Триває шість бойових зіткнень.

Бої на лівобережжі Дніпра

На Придніпровському напрямку бойових зіткнень п'ять. Один із боїв на лівобережжі Дніпра триває. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Також працює наша авіація та ударні безпілотні системи.