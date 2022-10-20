Україна під атакою росіян та Путін запровадив воєнний стан в окупації: новини за 19 жовтня

Вчора, 19 жовтня 2022 року, Україна знову опинилась під атакою російських військових. А президент РФ Володимир Путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України.

Війна Росії проти України: останні новини

Україна знову опинилась під атакою російських військових

У другій половині дня Російська Федерація знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Чути вибухи у Києві та інших регіонах, є інформація про прильоти.

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, в результаті роботи ППО є збиті повітряні цілі, серед яких і дрони Shahed.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що окупанти вдарили ракетами і по його регіону, а також попередив про роботу ППО.

Над Чернігівською областю українські сили протиповітряної оборони знищили як мінімум дві російські ракети. За даними оперативного командування "Північ", це сталося в районі населеного пункту Кіпті за кілька десятків кілометрів від Києва.

Путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України

Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться воєнний стан.

Згідно з текстом указу, військовий стан запроваджується з 20 жовтня у тимчасово окупованих Росією регіонах України: у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами.

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться завтра

Завтра, 20 жовтня, у Києві розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі за технологічним графіком почнуть підключати до системи теплопостачання.

Перед опалювальним сезоном місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали. Рішення про старт опалювального сезону прийнято, виходячи, насамперед, з погодних умов.

Греція почала постачати бойові машини піхоти Україні

Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

"Не буду приховувати, особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зеленський призначив нових послів Словаччині та Марокко

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України у Словаччині та Марокко.

Так, Мирослав Кастран став послом України у Словаччині. Указ про призначення датований 18 жовтня. Аналогічним документом цього ж дня Зеленський призначив Сергія Саєнка послом України у Королівстві Марокко.

Вибори у США не вплинуть на рівень підтримки України

Результати парламентських виборів у США, що відбудуться 8 листопада 2022 року, не вплинуть на рівень військової та фінансової підтримки України.

"Ми вже надали Україні військову допомогу на 17 млрд доларів, щоб вона могла не лише захистити себе, а й відвоювати деякі території. І ми продовжуватимемо рух у цьому напрямку", - зазначив офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Український народ в особі Зеленського став лауреатом премії Сахарова

Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.

Премію Сахарова вручили українському народові в особі президента Володимира Зеленського.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Немає нікого більш гідного. Вітаємо мужній народ України", - заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола.

Посли ЄС погодили санкції проти Ірану через передачу дронів Росії

У середу, 19 жовтня, посли країн-членів Євросоюзу схвалили санкції проти Ірану через його постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну.

Подальше рішення у письмовій формі планують затвердити за письмовою процедурою з наступною публікацією у четвер, 20 жовтня.

Як зазначає Bloomberg, згідно з документом про санкції, обмеження вводять проти компанії Shahed Aviation Industries, яка займалася проектуванням та розробкою іранського БПЛА Shahed-136.

У Зеленського оголосили про завтрашні відключення світла по всій Україні

Завтра, 20 жовтня 2022 року, по всій Україні запроваджуються обмеження на електропостачання. Якщо населення не мінімізує споживання, то можливі віялові відключення.

"Завтра 20.10.2022 по всій Україні вводитимуться обмеження постачання електроенергії. Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об'єкти енергетики. Прошу поставитися до цього серйозно", - зазначив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Прогноз погоди на сьогодні

В Україні у четвер, 20 жовтня, очікується похолодання, у деяких областях пройде мокрий сніг.

Так, у четвер синоптики прогнозують невеликий дощ у східній частині країни. При цьому вночі у північних областях та у Карпатах місцями очікується мокрий сніг. Лише в Одеській, Миколаївській та західних областях без опадів.

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень температура повітря в Україні коливатиметься від 5 до 10 градусів вище за нуль. На Закарпатті - до +12, а у південній частині країни денна температура підвищиться до +9...+14 градусів.

Вночі стовпчик термометра покаже від 0 до +5, у південній частині +4...+9.