Окупанти будують укріплення під Луганськом. РосЗМІ показали марність "лінії Пригожина"

Найманці ПВК "Вагнера" у жовтні розпочали будівництво оборонної лінії у Луганській області. Але навіть у Росії визнають марність так званої "лінії Пригожина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане російським виданням " Медуза ".

За задумом окупантів, як пишуть автори, оборонна лінія простягнеться на десятки кілометрів і нібито має прикрити підходи до захоплених Лисичанська та Луганська.

"Для будівництва використовують розроблені в СРСР швидкохідні траншейні машини БТМ-3, які багато років зберігалися на складах Міноборони РФ", - пише видання.

При цьому журналісти зазначають, що, судячи з досвіду Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані", оскільки "їх можна прорвати на вузькій ділянці або оминути".