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Знищили окупантів під Запоріжжям: ССО показали відео з поля бою

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 21:17
Знищили окупантів під Запоріжжям: ССО показали відео з поля бою Фото: ССО знищили окупантів під Запоріжжям (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося з безпілотника атакувати позиції росіян на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на запорізькому напрямку росіяни жаліються один одному.

На відео можна побачити влучання з безпілотника по позиціям російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що ЗСУ показали відео знищення ворожого гелікоптера на півдні України.

Також ЗСУ знищили російську артилерійську установку "Мста-С".

Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

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