Знищили окупантів під Запоріжжям: ССО показали відео з поля бою

Українським військовим вдалося з безпілотника атакувати позиції росіян на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на запорізькому напрямку росіяни жаліються один одному. На відео можна побачити влучання з безпілотника по позиціям російських окупантів на Запорізькому напрямку.