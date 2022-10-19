Атака "шахедів" на Чернігів: три людини отримали поранення
У середу, 19 жовтня, Чернігів атакували іранські дрони-камікадзе. Внаслідок цього три людини отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
"Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, троє поранених наразі у лікарні. Двоє з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації.
Раніше оперативне командування "Північ" повідомляло, що в регіоні було збито дві ракети.
"Сьогодні післяобіду над промзоною Чернігова силами ППО була збита ворожа ракета і її уламки впали на складське приміщення, спричинивши його руйнування", - додали в командуванні.
Нагадаємо, що сьогодні в Івано-Франківській області та Чернігові пролунали вибухи.
У середу, 19 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вже було чутно що найменше три.
Також у середу, 19 жовтня, окупанти вдарили ракетами по Вінницької області. Місцевих попросили залишатися в укриттях, доки небезпека не минула.
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