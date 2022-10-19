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Греція почала постачати бойові машини піхоти Україні, - Кулеба

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 15:16
Греція почала постачати бойові машини піхоти Україні, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на прес-конференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом.

"Не буду приховувати, особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни", - зазначив він.

Кулеба також висловив подяку грецькій стороні за цю допомогу. За його словами, вона також розглядає український запит на постачання засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, минулого місяця повідомлялося про те, що Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти. Поставки передбачені в рамках кругового обміну з Німеччиною, яка поставить Греції стільки ж німецьких Marder.

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Греція Дмитро Кулеба БМП
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