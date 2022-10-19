Росіяни у Запорізькій області хочуть забрати житло людей, які виїхали з окупації, - Генштаб

Росіяни хочуть забрати житло у тих жителів Запорізької області, які покинули регіон та виїхали з окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій.

"Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та "перепис" населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ завдали точкових ударів по позиціях росіян під Запоріжжям.

Також російські окупанти вночі середи, 19 жовтня, здійснили обстріл Оріхова Запорізької області, який тривав 7 годин поспіль.

Раніше стало відомо, що мобілізація в РФ триває попри проблеми із матеріальним забезпеченням. Вже зафіксовані випадки, що росіян на окупованих територіях України одягають в цивільне.

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