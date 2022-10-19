Росіяни у Запорізькій області хочуть забрати житло людей, які виїхали з окупації, - Генштаб
Росіяни хочуть забрати житло у тих жителів Запорізької області, які покинули регіон та виїхали з окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та "перепис" населення", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Генштабу, заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ завдали точкових ударів по позиціях росіян під Запоріжжям.
Також російські окупанти вночі середи, 19 жовтня, здійснили обстріл Оріхова Запорізької області, який тривав 7 годин поспіль.
Раніше стало відомо, що мобілізація в РФ триває попри проблеми із матеріальним забезпеченням. Вже зафіксовані випадки, що росіян на окупованих територіях України одягають в цивільне.
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