Путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України
Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться воєнний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Згідно з текстом указу, військовий стан запроваджується з 20 жовтня у тимчасово окупованих Росією регіонах України: у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами.
Які обмеження запроваджує воєнний стан
Згідно з указом Путіна, на тимчасово окупованих територіях України запроваджуються:
- заборона виїзду громадян;
- евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців до безпечних районів;
- запровадження особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею;
- залучення громадян до виконання робіт на потреби оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки;
- вилучення необхідного потреб оборони майна в організацій і громадян із наступною виплатою державою його вартості;
- запровадження військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами;
Крім того, Путін ввів у низці регіонів Росії середній рівень реагування – це тимчасово окупований Крим, Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області.
Також указом президента Росії у тимчасово окупованих регіонах України запроваджується територіальна оборона.
Раніше ми писали, що Москва стала одним із перших російських регіонів, який вирішив зупинити мобілізацію до завершення її термінів. Причина – чіткий антипутінський тренд у настроях москвичів.
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