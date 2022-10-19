Путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України

Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Згідно з текстом указу, військовий стан запроваджується з 20 жовтня у тимчасово окупованих Росією регіонах України: у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами.

Які обмеження запроваджує воєнний стан

Згідно з указом Путіна, на тимчасово окупованих територіях України запроваджуються:

заборона виїзду громадян;

евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців до безпечних районів;

запровадження особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею;

залучення громадян до виконання робіт на потреби оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки;

вилучення необхідного потреб оборони майна в організацій і громадян із наступною виплатою державою його вартості;

запровадження військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами;

Крім того, Путін ввів у низці регіонів Росії середній рівень реагування – це тимчасово окупований Крим, Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області.

Також указом президента Росії у тимчасово окупованих регіонах України запроваджується територіальна оборона.