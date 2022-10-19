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Окупант розповів, що може потрапити в оточення і прийдеться перепливати Дніпро, - ГУР

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 18:37
Окупант розповів, що може потрапити в оточення і прийдеться перепливати Дніпро, - ГУР Фото: Окупант розповів, що може потрапити в оточення і прийдеться перепливати Дніпро (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий Російської Федерації розповів, що його підрозділ може потрапити в оточення українських військових, проте врятуватись можна, якщо переплисти через Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Якась стрільба є. Нас, схоже хочуть в котел взяти, типу оточити. Дійшла новина, що хочуть обійти Берислав. Якщо його візьмуть, то нам треба буде перепливати Дніпро", - заявив окупант.

Потім росіянин задався питанням, чого ніхто не може знищити переправу українських військових. За його словами, ЗСУ кожен день спокійно нею користуються та підвозять додаткові сили.

"Але сьогодні вони як пішли. Ну якщо наші війська не зможуть їх там втримати, на правому флангу, то можна говорити про котел", - додав росіянин.

Нагадаємо, що окупанти вихваляються вживанням наркотиків та алкоголю на війні в Україні.

Раніше повідомлялося, що військовий російської армії поскаржився, що змушений відступати зі своїх позицій на Херсонському напрямку.

Також стало відомо, що російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.

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