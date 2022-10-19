ЗСУ знищили вже понад 66 тисяч окупантів, - Генштаб
Фото: Генштаб назвав оновлені втрати Росії в Україні за добу (GettyImages)
За даними на ранок середи, 19 жовтня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66280 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 66280 (+430);
- танків - 2554 (+6);
- бойових броньованих машин - 5235 (+16);
- артилерійських систем - 1637 (+15);
- РСЗВ - 372 (+0);
- засоби ППО - 189 (+1);
- літаків - 269 (+1);
- гелікоптерів - 242 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10);
- крилаті ракети - 323 (+5);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14);
- спеціальна техніка - 146 (+2).
Як повідомлялося, вночі на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва. Усіх їх було знищено у Миколаївській області.
При цьому ЗСУ успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.
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