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Опалювальний сезон у Києві розпочнеться завтра

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 15:59
Опалювальний сезон у Києві розпочнеться завтра Фото: опалювальний сезон у Києві розпочнеться завтра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 20 жовтня, у Києві розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі за технологічним графіком почнуть підключати до системи теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Перед опалювальним сезоном місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали. Рішення про старт опалювального сезону прийнято, виходячи, насамперед, з погодних умов.

Також важливим фактором для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію, щоб кияни не включали електрообігрівачі та кондиціонери та не перевантажували систему електропостачання.

Раніше ми писали, що житловий фонд у неприфронтових громадах України готовий до опалювального сезону майже на 100%.

Також повідомлялося, що мінімально допустима температура у квартирах під час майбутнього опалювального сезону становитиме 16 градусів.

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Київ Віталий Кличко Опалювальный сезон
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