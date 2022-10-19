Український народ в особі Зеленського став лауреатом премії Сахарова
Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.
Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.
Премію Сахарова вручили українському народові в особі президента Володимира Зеленського.
"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Немає нікого більш гідного. Вітаємо мужній народ України", - заявила Мецола.
Премія "За свободу думки" імені Сахарова – це премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом. Нагорода є головною правозахисною премією ЄС.
Члени Європейського парламенту висувають кандидатів на премію Сахарова у вересні щороку. Кожен кандидат має заручитися підтримкою щонайменше 40 членів парламенту, і кожен окремий депутат може підтримати лише одну кандидатуру.
Раніше ми писали, що Група Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті номінувала всіх українців та президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки.
Також нагадаємо, минулого року премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний.
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