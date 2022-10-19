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Посли ЄС погодили санкції проти Ірану через передачу дронів Росії, - ЗМІ

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Середа 19 жовтня 2022 19:33
Посли ЄС погодили санкції проти Ірану через передачу дронів Росії, - ЗМІ Фото: посли ЄС погодили санкції проти Ірану через передачу дронів Росії (defence-ua.com)
Автор: Іван Носальський

У середу, 19 жовтня, посли країн-членів Євросоюзу схвалили санкції проти Ірану через його постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Подальше рішення у письмовій формі планують затвердити за письмовою процедурою з наступною публікацією у четвер, 20 жовтня.

Як зазначає Bloomberg, згідно з документом про санкції, обмеження вводять проти компанії Shahed Aviation Industries, яка займалася проектуванням та розробкою іранського БПЛА Shahed-136.

У санкційний список також були включені три старші генерали, які займають високі керівні посади і мають безпосереднє відношення до іранської програми БПЛА та її співпраці з Росією.

У виданні додають, що ЄС також планує запровадити санкції проти двох осіб та двох організацій, пов'язаних з російським вторгненням.

Нагадаємо, в Ірані вже неодноразово заявляли, що не здійснювали постачання своїх безпілотників-камікадзе Shahed-136 до Росії.

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