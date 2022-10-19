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В лісі Київської області знайшли російський дрон-розвідник (фото, відео)

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 11:01
В лісі Київської області знайшли російський дрон-розвідник (фото, відео) Фото: у лісі Київської області виявили російський "Орлан 10" (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

У Вишгородському районі Київської області місцевий мешканець знайшов російський безпілотник "Орлан 10". Він одразу подзвонив до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Ворожий дрон-розвідник вилучили наші поліцейські в Вишгородському районі", - розповів він.

За його словами, безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні.

"Що саме знімав цей літальний апарат типу "Орлан 10" будуть визначати відповідні силові структури", - додав Нєбитов.

Як повідомлялось, під час атаки Києва у понеділок, 17 жовтня, один з дронів-камікадзе було збито на підльоті до міста. Поліцейські показали уламки "шахеда", збитого у Київській області.

Також піротехніки та водолази вилучили бойову частину збитої ворожої ракети з водойми в Обухівському районі Київської області.

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