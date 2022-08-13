Угрозы Медведева европейским АЭС и заявление Резникова о "территориальном компромиссе": новости за 12 августа

Глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев открыто угрожает европейским АЭС, глава Минобороны Алексей Резников сделал заявление о "территориальном компромиссе" с Россией, при обысках у бывшего президента США Дональда Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 12 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Резников сделал заявление о "территориальном компромиссе" с Россией

Территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на границы 1991 года. Мы будем последовательно освобождать все свои территории, включая Крым. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников.

Как подчеркнул министр, для этого Украине нужно стабилизировать фронт, чтобы Генштаб мог выбрать наиболее благоприятные способы и направления для контрнаступления.

Медведев открыто угрожает европейским АЭС

В России начали угрожать миру "новым Чернобылем". Там намекают, что якобы могут атаковать европейские АЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. "Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там также возможны", - заявил Медведев.

Также заметно, что российский чиновник "очень недоволен", что Запад не верит в вымышленную историю роспропаганды, что Украина якобы "сама обстреливает свою Запорожскую АЭС".

Война отбросила экономику России на четыре года за один квартал, - Bloomberg

Российское вторжение в Украину отбросило экономику России на четыре года назад в первом квартале после нападения, что стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Российская экономика, которая набирала обороты в начале 2022 года, во втором квартале перешла к сокращению. Валовой внутренний продукт сократился впервые за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

В школах Киева не будет предметов на русском языке

В школах Киева не будут вести уроки на русском языке ни при каких обстоятельствах. Также исчезнет навсегда этот предмет из школьной программы.

Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года

В июле этого года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 22,2%. Таким образом, в месячном измерении цены выросли в Украине на 0,7%, подорожали продукты питания, алкогольные напитки и телекоммуникационные услуги.

При обысках у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов, - WSJ

Федеральное бюро расследований (ФБР) при обысках у бывшего президента США Дональда Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Сообщается, что документы нашли в ходе обысков в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Часть из них была помечена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

В Черногории мужчина устроил стрельбу по прохожим. Не менее 11 погибших

В черногорском поселке Медовина возле города Цетине мужчина устроил стрельбу по прохожим. На данный момент известно об 11 погибших.

Сообщается, что 34-летний мужчина устроил беспорядочную стрельбу, в том числе по детям. Полиция подтвердила гибель 11 человек, еще несколько ранены. Также ранение получил сотрудник полиции.

Погода в Украине продолжает ухудшаться

Погода в Украине 13 августа продолжит ухудшаться. По данным синоптиков, 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части ожидают грозы. При этом отдельных районах возможен и град.

В Киеве и области завтра синоптики также прогнозируют грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.