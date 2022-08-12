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Украина получила от Британии новую партию РСЗО М270

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Киев, Пятница 12 августа 2022 11:07
Украина получила от Британии новую партию РСЗО М270 Фото: Украина получила от Британии новую партию РСЗО М270 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Великобритания передала украинским Вооруженным силам новую партию реактивных систем залпового огня М270. Они уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Алексея Резникова.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270. Благодарю Бена Уоллеса и весь британский народ! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя. PS: Скоро прибудут и другие "подарки", - написал Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.

Как известно, 8 августа Пентагон санкционировал предоставление Украине самого большого пакета военной помощи стоимостью в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины.

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