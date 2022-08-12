ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Сумскую область: было 200 прилетов, загорелось поле

Новина українською →
Сумская область, Пятница 12 августа 2022 22:15
Россияне обстреляли Сумскую область: было 200 прилетов, загорелось поле Фото: россияне обстреляли Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне 11 раз открывали огонь по территориям пяти общин Сумской области. Зафиксировано почти 200 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Россияне обстреляли Юновскую общину из минометов - было 15 прилетов. Также было зафиксировано 17 прилетов из РСЗО.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Хотинскую общину - 10 прилетов. Также они осуществлен авиационный удар (1 прилет) и открыли огонь из РСЗО -10 прилетов. В результате атаки сожжено поле пшеницы. Убытки подсчитываются.

Враг совершил авиаудар по Николаевской сельской общине и два обстрела из РСЗО, всего более 60 прилетов.

Также россияне обстреляли из минометов Есманську общину - было 4 прилета, из артиллерии (вероятно САУ) - 37 прилетов. Вечером враг снова открыл огонь по общине из минометов - 4 прилета. В результате атак повреждены по меньшей мере 2 домохозяйства, забор и хозяйственные постройки.

Оккупанты обстреляли из артиллерии Шалигинську общину - было 4 прилета, а также из реактивной артиллерии - 30 прилетов.

К счастью, пострадавших среди людей нет.

Напомним, вчера оккупанты 10 раз обстреливали Сумскую область.

10 августа россияне выпустили около 200 мин и снарядов по области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Залужный направил Минобороны важную просьбу по выезду студентов из страны
Залужный направил Минобороны важную просьбу по выезду студентов из страны
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей