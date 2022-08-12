Россияне обстреляли Сумскую область: было 200 прилетов, загорелось поле

Россияне 11 раз открывали огонь по территориям пяти общин Сумской области. Зафиксировано почти 200 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

Россияне обстреляли Юновскую общину из минометов - было 15 прилетов. Также было зафиксировано 17 прилетов из РСЗО.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Хотинскую общину - 10 прилетов. Также они осуществлен авиационный удар (1 прилет) и открыли огонь из РСЗО -10 прилетов. В результате атаки сожжено поле пшеницы. Убытки подсчитываются.

Враг совершил авиаудар по Николаевской сельской общине и два обстрела из РСЗО, всего более 60 прилетов.

Также россияне обстреляли из минометов Есманську общину - было 4 прилета, из артиллерии (вероятно САУ) - 37 прилетов. Вечером враг снова открыл огонь по общине из минометов - 4 прилета. В результате атак повреждены по меньшей мере 2 домохозяйства, забор и хозяйственные постройки.

Оккупанты обстреляли из артиллерии Шалигинську общину - было 4 прилета, а также из реактивной артиллерии - 30 прилетов.

К счастью, пострадавших среди людей нет.