Враг имеет частичный успех на направлении Покровское-Бахмут. ВСУ отбили ряд штурмов, - Генштаб

Российские военные имеют частичный успех на направлении Покровское - Бахмут. Наши защитники отбили ряд вражеских штурмов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений;

без существенных изменений; на Северском направлении враг удерживает подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия наших бойцов. Обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьевого, Белополья, Атинского и ястребиного в Сумской области. Также оккупанты продолжают ротацию подразделений, которые выполняют задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей;

враг удерживает подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия наших бойцов. Обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьевого, Белополья, Атинского и ястребиного в Сумской области. Также оккупанты продолжают ротацию подразделений, которые выполняют задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей; на Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементьевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка. Враг применил штурмовую и армейскую авиацию вблизи Верхнего к Салтову, Ртищевка, Украинки и Байрака;

оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементьевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка. Враг применил штурмовую и армейскую авиацию вблизи Верхнего к Салтову, Ртищевка, Украинки и Байрака; на Славянском направлении оккупанты обстреливали позиции наших бойцов возле Большой Комишувахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку Залимана. Также враг пытался штурмовать в направлениях Пасека - Богородичное и Тихоцкое - Долина, однако получил отпор;

оккупанты обстреливали позиции наших бойцов возле Большой Комишувахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку Залимана. Также враг пытался штурмовать в направлениях Пасека - Богородичное и Тихоцкое - Долина, однако получил отпор; на Краматорском направлении были зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Северска, Звановки, Верхнекаменского, Григоровки и Райгородка. Оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Белогоровка - Григорьевка;

были зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Северска, Звановки, Верхнекаменского, Григоровки и Райгородка. Оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Белогоровка - Григорьевка; на Бахмутском направлении оккупанты применили танки и артиллерию во время обстрелов населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорный, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцевое и Васюкивка. Авиация нанесла удар возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. Враг пытался вести разведку у Спорного, наши бойцы уничтожили оккупантов;

"Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорный, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцевое. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия", - пишет пресс-служба Генштаба.

на направлении Покровское - Бахмут враг получил частичный успех и пытается закрепиться;

враг получил частичный успех и пытается закрепиться; на Авдеевском направлении оккупанты обстреливали вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки и ударили авиацией возле Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевка. Наши бойцы отбили штурм в районах Спартака, Песков и Марьинки;

оккупанты обстреливали вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки и ударили авиацией возле Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевка. Наши бойцы отбили штурм в районах Спартака, Песков и Марьинки; на Новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреливали вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковлевки, Великой Новоселки, Владимировка, Угледара, Новополя, Преображенки, Времевки, Новоселки;

"Оккупанты наступали в направлении Егоровка-Павловка. Враг остановлен и отброшен назад", - добавляет Генштаб.