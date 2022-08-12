Наибольшее обострение за последние 2-3 месяца: мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе

Ситуация в Энергодаре является критической. За последние несколько недель российские военные начали вести себя более агрессивно и нагло.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По словам Орлова, оккупанты ведут обстрел по территории промышленной площадки ЗАЭС, а также противоположному берегу Каховского водохранилища. Также фиксировались и удары по частным домам, в результате чего были жертвы.

"Прикрываясь градообразующим предприятием, крупнейшей атомной станцией Европы, они позорно и цинично обстреливают противоположный берег Днепра, подконтрольного Вооруженным силам Украины", - добавил мэр.

Наши бойцы, как отметил Орлов, не имеют возможности дать адекватного ответа, чтобы избежать попадания по территории атомной станции.

"Поскольку ответного огня нет, а им нужно спровоцировать какую-то резонансную ситуацию, то они начали обстреливать саму станцию из гранатометов. Есть даже попадание в азотно - кислородную станцию, общестанционные объекты Запорожской атомной станции", - рассказывает Орлов.

Также были вражеские попадания по линии электросетей и частному сектору.

Например, три дня назад, как рассказывает мэр, оккупанты, во время минометного обстрела попали по распределительной подстанции, которая обеспечивает Энергодар электричеством. Вследствие этого город несколько часов был без электроснабжения.

Газа в Энергодаре нет уже около месяца.

"То есть город был уже на грани гуманитарной катастрофы. Но благодаря слаженной работе специалистов атомной станции и коммунальщиков удалось за три часа восстановить все эти жизненно необходимые услуги", - заявил Орлов.