Война отбросила экономику России на четыре года за один квартал, - Bloomberg

Российское вторжение в Украину отбросило экономику России на четыре года назад в первом квартале после нападения, что стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Российская экономика, которая набирала обороты в начале 2022 года, во втором квартале перешла к сокращению. Валовой внутренний продукт сократился впервые за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

"Экономика сбросит четырехлетний рост, вернувшись к показателям 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале, поскольку более мягкая денежно-кредитная политика поддерживает спрос. Тем не менее экономика потеряет еще 2% в 2023 году, так как европейский запрет на энергоносители будет угнетать экспорт", - заявил российский экономист Александр Исаков.

Толчок международных санкций из-за войны нарушил торговлю и поверг в паралич такие отрасли, как автомобилестроение, в то время как потребительские расходы сократились.

Хотя спад в экономике пока не столь стремителен, как первоначально опасались, центральный банк прогнозирует, что в ближайшие кварталы спад усугубится, и не ожидает восстановления до второй половины следующего года.

"Кризис развивается по очень плавной траектории. В лучшем случае экономика достигнет своего минимума к середине 2023 года", - заявил ведущий экономист по России банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

Банк России принял меры по сдерживанию потрясений на рынках и курса рубля, введя контроль за движением капитала и резко повысив процентные ставки. Наступило достаточное спокойствие, чтобы отменить многие из этих мер.

Фискальные стимулы и неоднократные раунды смягчения денежно-кредитной политики в последние месяцы также начали действовать, приглушая влияние международных санкций. Добыча нефти восстанавливается, а расходы домохозяйств демонстрируют признаки стабилизации.