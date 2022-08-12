Россияне обстреляли Харьковскую область: есть жертва и раненые

Российские оккупанты обстреляли Богодуховский район Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Утром, около 7:30, оккупанты обстреляли Барановку. Из-за обстрела погибла 50-летняя женщина и получил ранения 28-летний мужчина. Также около 12:30 россияне обстреляли Золочев. В результате атаки получил ранение 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Повреждены два жилых дома. По предварительным данным, захватчики использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Харьковской области. Прокуратура начала досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).