ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Харьковскую область: есть жертва и раненые

Новина українською →
Харьковская область, Пятница 12 августа 2022 17:04
Россияне обстреляли Харьковскую область: есть жертва и раненые Фото: россияне обстреляли Харьковскую область (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Богодуховский район Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Утром, около 7:30, оккупанты обстреляли Барановку. Из-за обстрела погибла 50-летняя женщина и получил ранения 28-летний мужчина.

Также около 12:30 россияне обстреляли Золочев. В результате атаки получил ранение 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Повреждены два жилых дома.

По предварительным данным, захватчики использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Харьковской области.

Прокуратура начала досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

Россияне обстреляли Харьковскую область: есть жертва и раненые

Как сообщалось ранее, ночью россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.

Вноча украинские военные сбили две российские крылатые ракеты "Калибр" в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей