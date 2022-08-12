Медведев открыто угрожает европейским АЭС
В России начали угрожать миру "новым Чернобылем". Там намекают, что якобы могут атаковать европейские АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его Telegram-канале.
"Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там также возможны", - заявил Медведев.
Также заметно, что российский чиновник "очень недоволен", что Запад не верит в вымышленную историю роспропаганды, что Украина якобы "сама обстреливает свою Запорожскую АЭС".
"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная ложь даже для туповатой русофобной публики...",- написал Медведев.
Ядерный шантаж России
Напомним, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, не исключено, что российские оккупанты могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе. Он предупредил, последствия этого будут намного хуже тех, что были из-за событий в Чернобыле.
Добавим, что США на заседании Совбеза ООН подчеркнули, для безопасности ЗАЭС нужно вывести оттуда российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ, но Россия отказалась.
Между тем ситуация на ЗАЭС обостряется российские войска уже в четвертый раз обстреляли станцию.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предупредил, вероятная радиационная авария на ЗАЭС аналогична применению ядерного оружия.
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