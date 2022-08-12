При обысках у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ .

Сообщается, что документы нашли в ходе обысков в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Часть из них была помечена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

Агенты ФБР изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями и помилование сторонника Трампа Роджера Стоуна. В материалах, с которым ознакомились журналисты, говорится, что следствие получило 4 комплекта совершенно секретных документов, 3 комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. Более подробной информации об их содержании нет.

По словам адвоката Трампа, он использовал свои полномочия для рассекречивания некоторых материалов перед тем, как покинуть свой пост.