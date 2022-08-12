Только онлайн. Харьков не будет открывать школы, - мэр
Из-за постоянных обстрелов Харьков с началом нового учебного года не будет открывать школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова на телемарафоне.
"Безусловно, ситуация напряженная. Мы не будем открывать школы, школы будут работать в режиме онлайн-обучения. Конечно, сегодня есть проблема, связанная с первоклассниками, теми, кто идет во второй класс. Мы тоже будем пробовать их учить онлайн. Могу сказать, что на сегодня в первые классы записались порядка 7 000 маленьких харьковчан, у которых российский агрессор украл 1 сентября", - отметил он.
По его словам, возможно, для первоклассников будет разработана программа в игровой форме.
Напомним, на прошлой неделе начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что решение по школам Харькова еще не принято.
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