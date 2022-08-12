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В результате обстрела Запорожья погиб человек, есть раненые

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Запорожье, Пятница 12 августа 2022 22:32
В результате обстрела Запорожья погиб человек, есть раненые Иллюстративное фото: в результате обстрела Запорожья погиб человек, есть раненые (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшнего обстрела россиянами Запорожья погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - написал он.

Городской совет выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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Глава Запорожской ОВА Александр Страрух отметил, что в результате обстрела погибла 71-летняя женщина. Также он сообщил, что ранения получила еще одна 66-летняя женщина.

Еще двое жителей областного центра, по его информации, получили осколочные ранения. После оказания первой помощи они доставлены в больницу.

Напомним, 12 августа в Запорожье прогремели взрывы.

Россияне выпустили по городу 5 снарядов, которые попали в объекты Шевченковского района. Один из ударов пришелся на АЗС.

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