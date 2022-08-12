В результате обстрела Запорожья погиб человек, есть раненые
В результате сегодняшнего обстрела россиянами Запорожья погибла женщина, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - написал он.
Городской совет выражает соболезнования родным и близким погибшей.
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Глава Запорожской ОВА Александр Страрух отметил, что в результате обстрела погибла 71-летняя женщина. Также он сообщил, что ранения получила еще одна 66-летняя женщина.
Еще двое жителей областного центра, по его информации, получили осколочные ранения. После оказания первой помощи они доставлены в больницу.
Напомним, 12 августа в Запорожье прогремели взрывы.
Россияне выпустили по городу 5 снарядов, которые попали в объекты Шевченковского района. Один из ударов пришелся на АЗС.
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