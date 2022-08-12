Обстрел жилого сектора Краматорска: есть погибшие, много раненых

В результате вечернего удара российскими военными по Краматорску по меньшей мере двое погибли, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Кириленко сообщил, что в результате сегодняшнего удара по Краматорску доподлинно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

Также зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия и устанавливают окончательные данные.