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Обстрел жилого сектора Краматорска: есть погибшие, много раненых

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Краматорск, Пятница 12 августа 2022 20:45
Обстрел жилого сектора Краматорска: есть погибшие, много раненых Фото: в результате обстрела Краматорска есть погибшие и много раненых (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате вечернего удара российскими военными по Краматорску по меньшей мере двое погибли, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кириленко сообщил, что в результате сегодняшнего удара по Краматорску доподлинно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

Также зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия и устанавливают окончательные данные.

Напомним, что ранее глава города Александр Гончаренко сообщил об обстреле города.

Также ночью россияне нанесли ракетного удара по Краматорску, в результате чего были зафиксированы разрушения.

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