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Россияне обстреляли Криворожский район из РСЗО: было 8 прилетов

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Днепропетровская область, Пятница 12 августа 2022 21:29
Россияне обстреляли Криворожский район из РСЗО: было 8 прилетов Фото: россияне обстреляли Криворожский район из РСЗО (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне вечером 12 августа обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.

Россияне совершили атаку около 18:00. Они обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины, а также село Первое Мая в Апостоловской территориальной общине. Там было зафиксировано 8 прилетов. Пострадавших в результате атаки нет.

В других районах Днепропетровской области в течение дня было тихо.

Напомним, недавно россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Пострадали три человека.

10 августа оккупанты дважды обстреливали из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек, еще 13 - пострадали.

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