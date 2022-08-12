Россияне обстреляли Криворожский район из РСЗО: было 8 прилетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram .

Россияне совершили атаку около 18:00. Они обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины, а также село Первое Мая в Апостоловской территориальной общине. Там было зафиксировано 8 прилетов. Пострадавших в результате атаки нет.

В других районах Днепропетровской области в течение дня было тихо.