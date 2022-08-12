Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года

В июле этого года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 22,2%. Таким образом, в месячном измерении цены выросли в Украине на 0,7%, подорожали продукты питания, алкогольные напитки и телекоммуникационные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как поясняют в Нацбанке, рост инфляции в Украине прежде всего обусловлен войной в стране, из-за которой нарушены цепи снабжения, разрушены многие производственные мощности и инфраструктуры.

Также этому способствовало и сокращению предложения, увеличение производственных затрат, значительная вынужденная миграция внутри страны.

При этом сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло, а также частичное наладка цепей поставок.

Что подорожало

Как рассказали в НБУ, (до 22,6% г/г) подорожали мясные и рыбные продукты, масло, маргарин, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Выше темпы росли цены на подсолнечное масло на фоне ожиданий по активизации экспорта и ее высокой стоимости на мировых рынках.

Ускорился рост стоимости непродовольственных товаров (до 11,7% г/г), в том числе автомобилей, товаров для дома (посуды, мебели, бытовой техники), электроники, фармацевтических товаров и товаров личного ухода.

В Нацбанке объясняют, что частичное влияние на стоимость непродовольственных товаров мало и корректировка официального курса гривны к доллару.

Также заметен и рост стоимости услуг (до 14,9% г/г.) - подорожали телекоммуникационные и медицинские услуги, услуги салонов красоты, спортзалов, химической чистки и заведений общественного питания.

В дальнейшем более высокими темпами растет стоимость услуг, связанных с ремонтом жилья, на фоне значительного спроса граждан, которые вернулись к своим местам проживания, и дефицита отдельных расходных материалов и рабочей силы.

Указано, что рост цен на сырые продукты питания тоже ускорился (до 37,5% г/г). Быстрыми темпами дорожали крупа - из-за исчерпания запасов и сокращения поставок. Восстановился рост стоимости яиц, что объясняется увеличением производственных затрат бизнеса, в том числе на энергию.

Также стремительно ускорилось подорожание свинины из-за сокращения поголовья свиней. Скорее росли цены на овощи, в частности борщевого набора.

Заметное подорожание и алкоголя из-за роста спроса на фоне ослабления ограничений на продажу в разных регионах Украины, а также дефицита тары.

Продолжался рост стоимости табачных изделий учитывая остановку части производственных мощностей в результате боевых действий. Увеличивалась и стоимость автомобильных транспортных услуг.

Что подешевело

Как отмечают в НБУ темпы рост цен на топливо снизились (до 77,7 г/г). Основные причины - постепенное насыщение рынка через налаживание логистики и восстановление конкуренции.

Также повышение цен на фрукты замедлилось на фоне увеличения предложения.

Кроме того, цены не так растут и на аренду жилья, проживание в гостиницах и пансионатах. Это связано с ослаблением спроса на такие услуги вследствие постепенного возвращения граждан к своим местам проживания, а также отсутствия туристического сезона.

С другой стороны, рост тарифов на коммунальные услуги в дальнейшем замедлялся. Это объясняют исчерпанием эффектов базы сравнения благодаря фиксированным тарифам.

Прогноз НБУ на ближайшее время

В ведомстве отмечают, что рост потребительских цен в июле оказался медленнее, чем прогнозировал Национальный банк.

Однако, высокая базовая инфляция свидетельствует о сохранении значительного фундаментального инфляционного давления.

По прогнозу НБУ, инфляция будет ускоряться до конца текущего года и начнет снижаться в начале 2023 года.

В то же время риски усиления инфляционных процессов остаются значительными из-за высокой неопределенности с продолжительностью войны и связанного с этим ухудшения инфляционных ожиданий.