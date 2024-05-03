Удар по депо "Нової пошти" в Одесі та вбивство українця в Угорщині: новини за 2 травня

В Одесі під ракетний удар РФ минулої ночі потрапили сортувальне депо та відділення "Нової пошти". На місці сталася потужна пожежа. А в Будапешті, столиці Угорщини, напали на 48-річного українця. Він отримав ножові поранення, несумісні із життям.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни вдарили по депо "Нової пошти" в Одесі

Пізно ввечері 1 травня російські війська завдали ракетного удару балістикою по Одесі. Під ударом опинилися сортувальне депо та відділення "Нової пошти", де сталася масштабна пожежа, яку ліквідували працівники ДСНС. Загалом внаслідок цієї атаки постраждало 14 людей.

За словами співзасновника "Нової пошти" Володимира Поперешнюка, "приліт" був у депо-1 та вантажне відділення №4. Він повідомив, що серед працівників постраждалих немає. Оскільки всі 18 людей, які були на зміні, встигли перейти в укриття.

Окрім того, росіяни ракетним ударом по Одесі знищили не лише депо і вантажне відділення "Нової пошти", а й понад 900 посилок на три мільйони гривень.

В компанії обіцяють, що відшкодують клієнтам посилки знищені внаслідок удару згідно з оціночною вартістю.

Про те, який вигляд має депо "Нової пошти" в Одесі та які ще наслідки обстрілу РФ - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

В Угорщині на українця напали з ножем, він загинув на місці

У Будапешті, столиці Угорщини, відбувся напад на 48-річного громадянина України. Він отримав ножові поранення, несумісні із життям.

Як зазначають правоохоронці, між 44-річним чоловіком казахської зовнішності та 48-річним українцем сталася сварка і бійка. Після цього перший завдав другому ножових поранень. Громадянин України загинув на місці.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом ненавмисного вбивства.

Нападника затримали на місці події. Його притягнуть до відповідальності.

В пресслужбі Міністерства закордонних справ України сказали РБК-Україна, що наразі українське посольство в Угорщині з'ясовує всі обставини інциденту.

Глава Нацбанку порахував, чи покриють активи РФ збитки України від війни

Як розповів голова Національного банку України Андрій Пишний , заморожених активів Росії не вистачить, щоб покрити завдані повномасштабною війною Україні збитки.

Як пояснив Пишний, сума заморожених активів країни-терориста складає близько 300 млрд доларів.

"Точна цифра ніде не звучить. Вона завжди звучить з певним діапазоном: 260-280-300, в залежності від країн. Але ми можемо зрозуміти загальний обсяг. Це близько 300 млрд доларів", - зауважив голова НБУ.

За словами Пишного, Україна розглядає заморожені активи Росії як джерело покриття збитків, які було завдано й будуть завдані під час війни.

Згідно з "швидкою" оцінкою Світового банку, станом на кінець 2023 року, повномасштабна війна завдала Україні збитків на 500 млрд доларів. У зв'язку з цим, заморожених активів не вистачить для їх покриття.

"Але ми розраховуємо, що це буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні й для супротиву, і для компенсацій", - відзначив Пишний.

Для деяких українців можуть змінитися правила виїзду за кордон

Для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності.

Як пояснив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, уряд має привести нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію, який набере чинності 18 травня. Тому варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть бути внесені зміни.

Демченко зазначив, що Держприкордонслужба поки не знає, чого будуть стосуватися зміни. Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.

"Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону", - попередив речник ДПСУ.

Запрошені країни усіх континентів. Зеленський розповів про Глобальний саміт миру

Майбутній Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн.

До участі були запрошені глави держав й урядів з усіх континентів.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН (Організації Об'єднаних Націй, - ред.) і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", - розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, кожна миролюбна країна буде зацікавлена в тому, аби взяти участь у саміті, оскільки це є важливо не лише для України. Зокрема мова йтиме про:

глобальну роль країн;

повагу до міжнародного права й мирного співіснування у світі.

"Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - додав президент.

Чи може Росія завдати ракетного удару по Україні на Великдень

У Повітряних силах не виключають можливих атак російських військ по Україні у Великодню ніч.

"Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувати людям свято просто у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як зазначив Євлаш, своєю чергою Повітряні сили України чекають і готові до відбиття нападу противника.

"Однак людям потрібно бути уважними у будь-який час, незважаючи чи це Великдень або просто звичайний якийсь середньостатистичний день", - попередив речник.