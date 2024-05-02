В Одесі показали наслідки ракетного удару росіян. Кількість постраждалих збільшилася
В Одесі внаслідок ворожого ракетного обстрілу, що здійснили російські загарбники ввечері 1 травня, в місті була зруйнована цивільна інфраструктура. В мерії показали відео про наслідки удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеського міського голови Геннадія Труханова та начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
"Чергова російська атака балістикою по Одесі. Зруйнована цивільна інфраструктура, рятувальники борються із масштабною пожежею", - йдеться в заяві мера.
Як розповіли в ОВА, в Одесі збільшилася кількість постраждалих через ракетний удар до 14 людей. Перед тим було відомо про 13 постраждалих.
Так, каже керівник адміністрації, одного чоловіка було госпіталізовано у стані середньому ступеню важкості в лікарню.
"Всім іншим допомога надана на місці. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення", - заявив Кіпер.
Наслідки ракетного удару по Одесі ввечері 1 травня (фото: t.me/odeskaODA)
Через російський обстріл в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти, передали в ОВА
"Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна", - додав Кіпер.
"Наші структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей", - розповів Труханов.
Обстріл Одеси 1 травня
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 1 травня під час повітряної тривоги через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичного озброєння в Одесі прогриміли вибухи.
В Одеській обласній військовій адміністрації пізніше розповіли, що в результаті російського ракетного удару в місті постраждали 13 людей, також спалахнула сильна пожежа.
Також стало відомо, що в Одесі під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення "Нової пошти". З'явилося відео про пожежу на місці "прильоту" по об'єктах НП.
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