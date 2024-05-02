Згоріли сотні посилок. Який вигляд має депо "Нової пошти" в Одесі після удару РФ

Фото: в Одесі ракетним ударом по "Новій пошті" знищено сотні посилок на 3 млн гривень (facebook.com/nova.poshta.official)

Росія ракетним ударом по Одесі знищила не лише депо і вантажне відділення "Нової пошти", а й понад 900 посилок на три мільйони гривень. В компанії поділилися ранковими кадрами наслідків.

Про те, який вигляд має депо "Нової пошти" в Одесі та які ще наслідки обстрілу РФ - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна нижче. Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінка "Нової пошти", видання "Думська", "Радіо Свобода" та Одеська ОВА.

Наслідки удару в "Новій пошті" й не лише Як повідомили в "Новій пошті", у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Компанія додає, що з самого ранку обдзвонює клієнтів аби компенсувати вартість посилок і вантажів. "Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15.5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для тварин, ліками, посилками з турботою про рідних тощо. А по версії ворога - тут зберігалась зброя...", - йдеться в ранковому дописі компанії. Фото: в "Новій Пошті" показали ранкові фото наслідків після вчорашньої атаки росіян (facebook.com/nova.poshta.official) Ранкові кадри зруйнованого Росією терміналу "Нової пошти" показали і місцеві ЗМІ. Видання "Думська" пише, що обстрілом також знищено залу спортивної та мистецької гімнастики "Тріумф", площі садового магазину, на яких вирощували розсаду. Фото: в Одесі через ракетний удар загалом постраждали понад 10 бізнесів (dumskaya.net) Крім того, на АЗС біля "Нової пошти" вибуховою хвилею вибило три вікна. Фото: в Одесі також пошкоджена будівля АЗС (dumskaya.net) Крім того, серед пошкоджених і будівля пожежної частини. Там вибуховою хвилею вибиті шибки та частково вікна, пошкоджені стелі. Рятувальники не постраждали. Відео зсередини складських приміщень в Одесі показали і журналісти "Радіо Свобода". Вони зазначають, що там, окрім об'єктів "Нової пошти" зокрема, базується компанія "Агромаркет".