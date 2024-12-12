Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться

Міністерство енергетики України схвалило нову Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Передбачені однакові принципи застосування графіків в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу " Укренерго ".

Як зазначили в пресслужбі, зараз усі оператори системи розподілу (обленерго) адаптують свої графіки до нових вимог.

Що зміниться для побутових споживачів

Графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані. Кожна група отримає чіткий час з урахуванням розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

Кожна черга ГПВ буде додатково розділена на дві під черги. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг замало.

На знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин.

Як зазначили в пресслужбі, остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. І за це, як і раніше, відповідатимуть обленерго.

В "Укренерго" нагадали, що в умовах війни, внаслідок систематичних ворожих атак на енергооб’єкти, можливими є не тільки погодинні, а й аварійні відключення електроенергії.

Зміни для промисловості та бізнесу

Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП - оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі - застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Нагадаємо, черга ГПВ - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.

До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується адміністраціями.