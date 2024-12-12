ua en ru
Чт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться

Україна, Четвер 12 грудня 2024 12:20
UA EN RU
Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться Фото: Графіки відключень світла в Україні будуть складати за новими принципами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство енергетики України схвалило нову Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Передбачені однакові принципи застосування графіків в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укренерго".

Як зазначили в пресслужбі, зараз усі оператори системи розподілу (обленерго) адаптують свої графіки до нових вимог.

Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в &quot;Укренерго&quot; пояснили, що зміниться

Що зміниться для побутових споживачів

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані. Кожна група отримає чіткий час з урахуванням розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.
  • Кожна черга ГПВ буде додатково розділена на дві під черги. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг замало.
  • На знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин.

Як зазначили в пресслужбі, остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. І за це, як і раніше, відповідатимуть обленерго.

В "Укренерго" нагадали, що в умовах війни, внаслідок систематичних ворожих атак на енергооб’єкти, можливими є не тільки погодинні, а й аварійні відключення електроенергії.

Зміни для промисловості та бізнесу

Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП - оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі - застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Нагадаємо, черга ГПВ - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.

До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується адміністраціями.

Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. Світло почали відключати після масованої атаки 17 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Укренерго
NEWS
Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться
Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу