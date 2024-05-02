Ще 20 танків і понад тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні
Українські захисники ліквідували за добу ще 1030 російських загарбників, таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 470 870 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків ворога.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 470870 (+1030) осіб ліквідовано;
- танків - 7332 (+20) од.;
- бойових броньованих машин - 14096 (+29) од.;
- артилерійських систем - 12044 (+20) од.;
- РСЗВ - 1053 од.;
- засоби ППО - 784 (+4) од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23) од.;
- крилаті ракети - 2126 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49) од.;
- спеціальна техніка - 1988 (+8) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, перед тим у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 2 травня повідомляли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.
У військовому командуванні розповіли, що авіація та підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.
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