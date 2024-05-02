Ще 20 танків і понад тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Українські захисники ліквідували за добу ще 1030 російських загарбників, таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 470 870 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків ворога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 470870 (+1030) осіб ліквідовано;

танків - 7332 (+20) од.;

бойових броньованих машин - 14096 (+29) од.;

артилерійських систем - 12044 (+20) од.;

РСЗВ - 1053 од.;

засоби ППО - 784 (+4) од.;

літаків - 348 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23) од.;

крилаті ракети - 2126 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49) од.;

спеціальна техніка - 1988 (+8) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, перед тим у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 2 травня повідомляли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

У військовому командуванні розповіли, що авіація та підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.