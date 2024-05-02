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Держприкордонслужба назвала напрямок, де Росія найактивніше застосовує ДРГ

Четвер 02 травня 2024 15:08
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Держприкордонслужба назвала напрямок, де Росія найактивніше застосовує ДРГ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Сумська область наразі є тим напрямком, де росіяни найбільш активно намагаються застосовувати розвідувально-диверсійні групи.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Медіацентру Україна.

"Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої розвідувально-диверсійні групи, залишається Сумська область. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась", - заявив він.

За словами Демченка, по Чернігівській області також активності ворожих ДРГ не фіксується.

"А от Сумська область залишається для них пріоритетною. Бо фактично по кілька ворожих розвідувально-диверсійних груп протягом тижня викриваються. Не можна казати, що вони заходять, чи намагаються заходити щоденно, але по кілька груп за тиждень, за останній час - ось така їхня активність", - підкреслив він.

Ситуація в Сумській області

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонні райони Сумської області зазнають безперервних обстрілів з боку російських військ. Ситуація в регіоні залишається складною та небезпечною.

У зв'язку з посиленням артилерійських обстрілів влада Сумської області минулого року оголосила про евакуацію людей з 5-кілометрової зони вздовж кордону з Росією. А вже цього року у цій же 5-кілометровій прикордонній зоні було введено заборону на рух автомобілів ділянками доріг.

В січні в результаті обстрілу російською диверсійно-розвідувальною групою загинули двоє людей у селі Андріївка, що знаходиться в 5-кілометровій прикордонній зоні з Росією.

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