Для деяких українців можуть змінитися правила виїзду за кордон: кого стосується
Для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу.
Як пояснив речник, уряд має привести нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію, який набере чинності 18 травня. Тому варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть бути внесені зміни.
Демченко зазначив, що Держприкордонслужба поки не знає, чого будуть стосуватися зміни. Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.
"Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону", - попередив речник ДПСУ.
Новий закон про мобілізацію
Нагадаємо, що з 18 травня в Україні почне діяти новий закон про мобілізацію. Він вносить деякі зміни у саму процедуру мобілізації.
У новому законі уточнили категорії військовозобов'язаних, яким надається відстрочка та бронювання. Також в Україні запрацює електронний кабінет призовника.
Детальніше про те, хто і де зможе вручати повістки за новим законом - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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