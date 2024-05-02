Зеленський назвав кількість випущених по Україні ракет, "Шахедів" і КАБів за квітень
Протягом квітня Російська Федерація застосувала проти України сотні різних ракет та тисячі керованих авіабомб (КАБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
За словами президент, протягом квітня ворог застосував:
- більше 300 ракет різних типів;
- майже 300 "Шахедів";
- більше 3,2 тисячі КАБів.
Він додав, що Сумська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області, а також Миколаїв й Херсон щоночі страждають від підлого терору ворога. Тисячі життів вдалось врятувати завдяки допомозі союзників, які підтримали повітряний щит України, а також посилили санкційний тиск проти воєнної машини ворога.
"Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту", - додав Зеленський.
Фото: Зеленський назвав кількість випущених по Україні ракет, "Шахедів" і КАБів за квітень (t.me/V_Zelenskiy_official)
Виробництво ракет у Росії
Згідно з даними розвідки, на озброєнні Російської Федерації:
- близько 40 одиниць 3М22 "Циркон". Щомісяця ворог виробляє ще близько 10 одиниць;
- близько 400 одиниць "Онікс"/"Онікс-М". Щомісяця також виробляється до 10 одиниць;
- близько 270 "Калібрів". Ворог виробляє до 40 одиниць щомісяця;
- близько 45 одиниць Х-69. Темпи виробництва складають до 3 одиниць на місяць.
Тривалий період Росія не застосовувала проти України "Калібри", оскільки поновлювала свої запаси. Востаннє ці ракети терористи використали під час обстрілу 27 квітня.
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