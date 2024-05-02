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Зеленський назвав кількість випущених по Україні ракет, "Шахедів" і КАБів за квітень

Четвер 02 травня 2024 13:24
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Зеленський назвав кількість випущених по Україні ракет, "Шахедів" і КАБів за квітень Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом квітня Російська Федерація застосувала проти України сотні різних ракет та тисячі керованих авіабомб (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президент, протягом квітня ворог застосував:

  • більше 300 ракет різних типів;
  • майже 300 "Шахедів";
  • більше 3,2 тисячі КАБів.

Він додав, що Сумська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області, а також Миколаїв й Херсон щоночі страждають від підлого терору ворога. Тисячі життів вдалось врятувати завдяки допомозі союзників, які підтримали повітряний щит України, а також посилили санкційний тиск проти воєнної машини ворога.

"Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту", - додав Зеленський.

Фото: Зеленський назвав кількість випущених по Україні ракет, "Шахедів" і КАБів за квітень (t.me/V_Zelenskiy_official)

Виробництво ракет у Росії

Згідно з даними розвідки, на озброєнні Російської Федерації:

  • близько 40 одиниць 3М22 "Циркон". Щомісяця ворог виробляє ще близько 10 одиниць;
  • близько 400 одиниць "Онікс"/"Онікс-М". Щомісяця також виробляється до 10 одиниць;
  • близько 270 "Калібрів". Ворог виробляє до 40 одиниць щомісяця;
  • близько 45 одиниць Х-69. Темпи виробництва складають до 3 одиниць на місяць.

Тривалий період Росія не застосовувала проти України "Калібри", оскільки поновлювала свої запаси. Востаннє ці ракети терористи використали під час обстрілу 27 квітня.

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