Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президент, протягом квітня ворог застосував:

більше 300 ракет різних типів;

майже 300 "Шахедів";

більше 3,2 тисячі КАБів.

Він додав, що Сумська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області, а також Миколаїв й Херсон щоночі страждають від підлого терору ворога. Тисячі життів вдалось врятувати завдяки допомозі союзників, які підтримали повітряний щит України, а також посилили санкційний тиск проти воєнної машини ворога.

"Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту", - додав Зеленський.

Фото: Зеленський назвав кількість випущених по Україні ракет, "Шахедів" і КАБів за квітень (t.me/V_Zelenskiy_official)

Виробництво ракет у Росії

Згідно з даними розвідки, на озброєнні Російської Федерації:

близько 40 одиниць 3М22 "Циркон". Щомісяця ворог виробляє ще близько 10 одиниць;

близько 400 одиниць "Онікс"/"Онікс-М". Щомісяця також виробляється до 10 одиниць;

близько 270 "Калібрів". Ворог виробляє до 40 одиниць щомісяця;

близько 45 одиниць Х-69. Темпи виробництва складають до 3 одиниць на місяць.

Тривалий період Росія не застосовувала проти України "Калібри", оскільки поновлювала свої запаси. Востаннє ці ракети терористи використали під час обстрілу 27 квітня.