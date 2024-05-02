Росіяни з грудня стратили 15 українських воїнів при здачі в полон, - правозахисники

Російські окупанти з грудня 2023 року стратили щонайменше 15 українських захисників, які намагалися здатися в полон. Також росіяни розстріляли як мінімум шістьох бійців ЗСУ, які вже здалися у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт правозахисної організації Human Rights Watch.

Як зазначають правозахисники, підтверджені факти страти полонених або військових, які хотіли здатися у полон, потрібно розслідувати як воєнні злочини.

"Позасудові страти - чи вбивства - тих, хто здався в полон і поранених українських солдатів, холоднокровно застрелених, що категорично заборонено міжнародним правом, - теж належать до цієї ганебної спадщини", - заступник директора з питань криз і конфліктів Human Rights Watch Белкіс Вілле.

Human Rights Watch дослідила три випадки розстрілу щонайменше 12 українських військових. Правозахисники перевірили та проаналізували відео з дронів, які буои опубліковані у соцмережах 2 та 27 грудня 2023 року і 5 лютого 2024 року. У цих випадках українські військові точно показували, що хотіли здатися у полон. Згідно з міжнародним правом, вони вважалися такими, що вийшли з бою.

Правозахисники змогли встановити місця страт двох з трьох випадків.

Також Human Rights Watch дослідила четвертий випадок, проаналізувавши інший відеоролик, опублікований у соціальних мережах 19 лютого. На кадрах двоє російських військових страчують трьох неозброєних українських солдатів, які здалися у полон. П'ятий випадок встановив, що росіяни стратили щонайменше шість українських солдатів.

Правозахисна організація надіслала запит міністру оборони РФ Сергію Шойгу, де попросили прокоментувати описані вище інциденти. Москва не надала відповіді.