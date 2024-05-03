Удар по депо "Новой почты" в Одессе и убийство украинца в Венгрии: новости за 2 мая

В Одессе под ракетный удар РФ прошлой ночью попали сортировочное депо и отделение "Новой почты". На месте произошел сильный пожар. А в Будапеште, столице Венгрии, напали на 48-летнего украинца. Он получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Война России против Украины: последние новости

Россияне ударили по депо "Новой почты" в Одессе

Поздно вечером 1 мая российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Одессе. Под ударом оказались сортировочное депо и отделение "Новой почты", где произошел масштабный пожар, ликвидированный работниками ГСЧС. Всего в результате этой атаки пострадали 14 человек.

По словам соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка, "прилет" находился в депо-1 и грузовом отделении №4. Он сообщил, что среди пострадавших нет. Поскольку все 18 человек, которые были на смене, успели перейти в укрытие.

Кроме того, россияне ракетным ударом по Одессе уничтожили не только депо и грузовое отделение "Новой почты", но и более 900 посылок на три миллиона гривен.

В компании обещают, что возместят клиентам посылки уничтожены в результате удара согласно оценочной стоимости.

О том, как выглядит депо "Новой почты" в Одессе и каковы последствия обстрела РФ - узнайте в материале РБК-Украина.

В Венгрии на украинца напали с ножом, он погиб на месте

В Будапеште, столице Венгрии, произошло нападение на 48-летнего гражданина Украины. Он получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Как отмечают правоохранители, между 44-летним мужчиной казахского облика и 48-летним украинцем произошла ссора и драка. После этого первый нанес второй ножевые ранения. Гражданин Украины погиб на месте.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту непреднамеренного убийства.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Его привлекут к ответственности.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сказали, что в настоящее время украинское посольство в Венгрии выясняет все обстоятельства инцидента.

Глава Нацбанка посчитал, покроют ли активы РФ убытки Украины от войны

Как рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный , замороженных активов России не хватит, чтобы покрыть нанесенный полномасштабной войной Украине ущерб.

Как пояснил Пышный, сумма замороженных активов страны-террориста составляет около 300 млрд долларов.

"Точная цифра нигде не звучит. Она всегда звучит с определенным диапазоном: 260-280-300, в зависимости от стран. Но мы можем понять общий объем. Это около 300 млрд долларов", - заметил глава НБУ.

По словам Пышного, Украина рассматривает замороженные активы России как источник покрытия ущерба, который был нанесен и будет нанесен во время войны.

Согласно "быстрой" оценки Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года, полномасштабная война нанесла Украине ущерб в 500 млрд долларов. В связи с этим замороженных активов не хватит для их покрытия.

"Но мы рассчитываем, что это будет источником соответствующих средств, которые потребуются Украине и для сопротивления, и для компенсаций", - отметил Пышный.

Для некоторых украинцев могут измениться правила выезда за границу

Для некоторых категорий украинцев могут измениться правила выезда за границу. Это произойдет после того, как новый закон о мобилизации вступит в силу.

Как пояснил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, правительство должно привести нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Поэтому следует ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения.

Демченко отметил, что Госпогранслужба пока не знает, к чему будут касаться изменения. Вероятно, речь идет о категории граждан, имеющих отсрочку от призыва.

"Но ввиду того, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы" , - предупредил спикер ГПСУ.

Приглашены страны всех континентов. Зеленский рассказал о Глобальном саммите мира

Предстоящий Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, рядом с городом Люцерн.

К участию были приглашены главы государств и правительств со всех континентов.

"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН (Организации Объединенных Наций, - ред.) и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам", – рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, каждая миролюбивая страна будет заинтересована в том, чтобы принять участие в саммите, поскольку это важно не только для Украины. В частности речь пойдет о:

глобальную роль стран;

уважение к международному праву и мирному сосуществованию в мире.

"Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Следовательно, наша общая глобальная обязанность - защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом речь пойдет на первом Саммите мира в Швейцарии", - добавил президент.

Может ли Россия нанести ракетный удар по Украине на Пасху

В Воздушных силах не исключают возможных атак российских войск по Украине в Пасхальную ночь.

"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как отметил Евлаш, в свою очередь Воздушные силы Украины ждут и готовы к отражению нападения противника.

"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", - предупредил спикер.