Третій рівень небезпеки: яким річкам України рекордно бракує води на початку осені

В Україні спостерігається масштабна гідрологічна посуха. Не рятує ситуацію навіть зниження температури повітря на початку вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Водність українських річок контролюється з метою оцінювання настання (або ж ймовірності настання) маловоддя. Тобто гідрологічної посухи.
Це необхідно, адже гідрологічний режим багатьох водних артерій впливає:
Нещодавно спеціалісти УкрГМЦ виконали оперативну оцінку водності основних річок України за 15 днів вересня 2026 року - у створах діючих гідрологічних постів.
Середні витрати води за цей період були оцінені відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.
Саме воно визначає:
Більша за норму (434%) водність у першій половині вересня відмічалася на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).
Тим часом близькою до норми (97%) водність спостерігалася на річці Сіверський Донець (пост Ізюм).
Меншою за норму (51-72%) водність впродовж перших 15 днів вересня відмічалася:
Значно меншою за норму (31-46%) водність спостерігалась у першій половині вересня:
Близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність за 15 днів вересня відмічалася:
Спостерігалося та посилювалося маловоддя (за основним критерієм оцінки) у першій половині вересня:
В УкрГМЦ повідомили, що більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця водність спостерігалася лише:
Тим часом на решті річок, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення, показники виявилися нижчими за середнє багаторічне значення наймаловоднішого місяця року (допоміжний критерій).
Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась впродовж вересня (у % від значення екологічної витрати):
В УкрГМЦ наголосили, що така ситуація є критичною для функціонування екосистем річок.
Відсутність стоку річки впродовж перших 15 днів вересня, за даними експертів, спостерігалась:
В Укргідрометцентрі розповіли, що цього року через гідрологічну посуху було оголошено ІІІ рівень небезпеки ("коричневий").
Згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, "коричневий" - найвищий рівень небезпеки, який сигналізує про низькі рівні води (критичний дефіцит води, маловоддя).
Така ситуація, за словами спеціалістів, викликана поєднанням низки несприятливих гідрометеорологічних явищ:
"Все це призвело до активного виснаженням руслових запасів і в результаті - зниження водності річок до значень нижче критеріїв маловоддя вже починаючи з травня-червня", - уточнили в УкрГМЦ.
Пізніше (впродовж липня) спостерігалось лише подальше погіршення ситуації.
"Вирубка лісів та активна забудова Карпат має вплив, але переважно локальний та потребує детальнішого дослідження науковцями", - додали в УкрГМЦ.
Повідомляється, що в цілому формування такої низької водності, особливо на Заході України (так само, як і на річках Франції, на Рейні, Дунаї), пов'язане безпосередньо:
Так, впродовж літа на річках басейну Дністра та суббасейнів Тиси, Західного Бугу, Прип'яті - випало в середньому лише 50-60% норми опадів за цей період.
На решті басейнів річок України - кількість опадів була в межах 60-80% норми.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках України показники водності на тлі слабкого весняного водопілля та подальших погодних умов були критичними вже в липні.
Крім того, ми пояснювали, які сюрпризи готує погода цими вихідними та коли почнеться відчутне похолодання.
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