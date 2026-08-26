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Вода падає нижче історичних мінімумів: для яких річок оголосили третій рівень небезпеки

10:50 26.08.2026 Ср
3 хв
В яких областях України рівень води в річках продовжує критично знижуватись?
aimg Ірина Костенко
Вода падає нижче історичних мінімумів: для яких річок оголосили третій рівень небезпеки Місцями ситуація з водою в річках може бути критичною (фото ілюстративне: Yulii Zozulia/Ukrinform/Getty Images)
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Ситуація з водністю деяких річок наприкінці серпня 2026 року викликає занепокоєння спеціалістів. Через подальше зниження рівнів води в окремих областях оголосили ІІІ рівень небезпеки - коричневий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Проблема: впродовж 26-31 серпня на низці річок України очікується подальше зниження рівня води (до історичних мінімумів або нижче).
  • Де оголошено попередження: така ситуація стосується річок басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), суббасейну Сяну (Львівська область) та суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області).
  • Рівень небезпеки: УкрГМЦ оголосив III рівень небезпеки - коричневий (найвищий для маловоддя).
  • Наслідки: на малих річках можлива відсутність стоку, що може ускладнити роботу водогосподарського комплексу.

В яких областях річки можуть бити антирекорди

Експерти УкрГМЦ опублікували попередження про стихійні гідрологічні явища для деяких областей.

Українцям пояснили, що впродовж 26-31 серпня на деяких річках утримуватиметься подальше зниження рівнів води - до своїх найнижчих значень за весь період спостережень.

На окремих ділянках - нижче за них.

"Зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя", - уточнили фахівці.

Йдеться, перш за все, про річки басейну Дністра, які розташовані:

  • у Львівській області;
  • в Івано-Франківській області;
  • у Тернопільській області;
  • у Хмельницькій області.
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Така ж ситуація спостерігається на річках суббасейну Сяну у Львівській області.

Попередження розповсюджується також і на річки суббасейну Західного Бугу:

  • у Львівській області;
  • у Волинській області.

Насамкінець в Укргідрометцентрі повідомили, що на окремих ділянках малих річок зниження водності може призвести до відсутності стоку.

Це призведе до "ускладнення функціонування водогосподарського комплексу".

"ІІІ рівень небезпеки - коричневий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.

Вода падає нижче історичних мінімумів: для яких річок оголосили третій рівень небезпекиПопередження про стихійні гідрологічні явища в окремих областях (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що таке коричневий рівень небезпеки

Варто зазначити, що згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, коричневий - найвищий рівень небезпеки, який сигналізує про низькі рівні води (критичний дефіцит води, маловоддя).

На противагу йому виступає червоний рівень - також III рівень небезпеки - який сигналізує про протилежну ситуацію (надлишок води, паводок).

Вода падає нижче історичних мінімумів: для яких річок оголосили третій рівень небезпекиПерелік гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України (інфографіка: meteo.gov.ua/ua/Hidrolohichni-poperedzhennya)

Коричневий рівень небезпеки на практиці характеризується тим, що рівні води опускаються нижче:

  • проектних відміток водозабірних споруд і насосних станцій;
  • навігаційних відміток на судноплавних річках і водосховищах.

Із тривалістю утримання один місяць і більше.

Інша характеристика - зниження рівнів води у період межені нижче найнижчих за період спостереження відміток (із утриманням упродовж місяця та більше).

Отже, коричневий рівень - це фактично посуха чи суттєве обміління річок (коли води стає настільки мало, що це заважає нормальному функціонуванню інфраструктури та може бути критичним для екосистем).

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі пояснили, як нищить річки вирубка лісів.

Крім того, ми розповідали, що відбувається в басейні Дністра й чому міліє водосховище.

Читайте також про "цвітіння" Дніпра - у чому справжні причини й чи можна зупинити процес.

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