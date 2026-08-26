Вода падає нижче історичних мінімумів: для яких річок оголосили третій рівень небезпеки
Ситуація з водністю деяких річок наприкінці серпня 2026 року викликає занепокоєння спеціалістів. Через подальше зниження рівнів води в окремих областях оголосили ІІІ рівень небезпеки - коричневий.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Проблема: впродовж 26-31 серпня на низці річок України очікується подальше зниження рівня води (до історичних мінімумів або нижче).
- Де оголошено попередження: така ситуація стосується річок басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), суббасейну Сяну (Львівська область) та суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області).
- Рівень небезпеки: УкрГМЦ оголосив III рівень небезпеки - коричневий (найвищий для маловоддя).
- Наслідки: на малих річках можлива відсутність стоку, що може ускладнити роботу водогосподарського комплексу.
В яких областях річки можуть бити антирекорди
Експерти УкрГМЦ опублікували попередження про стихійні гідрологічні явища для деяких областей.
Українцям пояснили, що впродовж 26-31 серпня на деяких річках утримуватиметься подальше зниження рівнів води - до своїх найнижчих значень за весь період спостережень.
На окремих ділянках - нижче за них.
"Зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя", - уточнили фахівці.
Йдеться, перш за все, про річки басейну Дністра, які розташовані:
- у Львівській області;
- в Івано-Франківській області;
- у Тернопільській області;
- у Хмельницькій області.
Така ж ситуація спостерігається на річках суббасейну Сяну у Львівській області.
Попередження розповсюджується також і на річки суббасейну Західного Бугу:
- у Львівській області;
- у Волинській області.
Насамкінець в Укргідрометцентрі повідомили, що на окремих ділянках малих річок зниження водності може призвести до відсутності стоку.
Це призведе до "ускладнення функціонування водогосподарського комплексу".
"ІІІ рівень небезпеки - коричневий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Попередження про стихійні гідрологічні явища в окремих областях (карта: facebook.com/UkrHMC)
Що таке коричневий рівень небезпеки
Варто зазначити, що згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, коричневий - найвищий рівень небезпеки, який сигналізує про низькі рівні води (критичний дефіцит води, маловоддя).
На противагу йому виступає червоний рівень - також III рівень небезпеки - який сигналізує про протилежну ситуацію (надлишок води, паводок).
Перелік гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України (інфографіка: meteo.gov.ua/ua/Hidrolohichni-poperedzhennya)
Коричневий рівень небезпеки на практиці характеризується тим, що рівні води опускаються нижче:
- проектних відміток водозабірних споруд і насосних станцій;
- навігаційних відміток на судноплавних річках і водосховищах.
Із тривалістю утримання один місяць і більше.
Інша характеристика - зниження рівнів води у період межені нижче найнижчих за період спостереження відміток (із утриманням упродовж місяця та більше).
Отже, коричневий рівень - це фактично посуха чи суттєве обміління річок (коли води стає настільки мало, що це заважає нормальному функціонуванню інфраструктури та може бути критичним для екосистем).
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі пояснили, як нищить річки вирубка лісів.
Крім того, ми розповідали, що відбувається в басейні Дністра й чому міліє водосховище.
Читайте також про "цвітіння" Дніпра - у чому справжні причини й чи можна зупинити процес.