Спекотніше за норму чи ні? Синоптики пояснили, яким може бути вересень в Україні
Літо добігає кінця, тож синоптики поділились кліматичними особливостями вересня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на перший місяць осені 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Головне:
- Зміна сезону: вересень є перехідним місяцем (від літа до осені), тож йому притаманне загальне зниження температури повітря та послаблення грозової активності.
- Середні показники: середня температура повітря впродовж вересня становить по Україні +13...+17°C (найтепліше на півдні - до +18...+20°C, найпрохолодніше в горах - близько +9...+15°C).
- Ймовірність заморозків: заморозки в повітрі фіксують найчастіше у другій і третій декадах вересня, хоча на початку місяця вони можливі в Карпатах та місцями - в деяких інших областях.
- Кількість дощів: у середньому за вересень по країні випадає близько 37-74 мм опадів (найменше - на півдні, найбільше - на заході та у Карпатах).
- Прогноз на цей вересень: за попередніми даними УкрГМЦ, середня температура повітря та кількість опадів у вересні 2026 року прогнозуються в межах кліматичної норми.
- Чи буде спекотно: цього року середня місячна температура впродовж вересня передбачається на рівні +11...+18°C.
Особливості першого місяця осені
Українцям нагадали, що вересень - перехідний місяць від літа до осені.
Згідно з короткою кліматичною характеристикою спеціалістів, йому властиве:
- загальне зниження температури повітря;
- послаблення грозової активності в атмосфері.
Середні місячні температури
За даними експертів УкрГМЦ, у вересні середня місячна температура повітря складає:
- по Україні +13...+17°C;
- у південній частині - місцями +18...+20°C;
- у гірських районах - близько +9...+15°C.
Абсолютні максимуми вересня
Повідомляється, що абсолютний максимум температури повітря впродовж вересня по Україні коливається в межах +30,7...+38,8°C.
Тим часом у гірських районах (крім Чернівецької області) місцями йдеться про нижчі максимальні значення - близько +24,3...+36,0°C.
Абсолютні температурні мінімуми
Якщо ж говорити про абсолютний температурний мінімум впродовж вересня в Україні, то він коливається в межах від 1 до 8,8 градусів морозу.
Вищі абсолютні температурні мінімуми (від 0 до 1 градуса тепла) фіксували місцями:
- у Херсонській області;
- у Запорізькій області;
- у Чернівецькій області.
У Криму - до +5,5°C (найвищі абсолютні температурні мінімуми).
Чи бувають заморозки на початку осені
Фахівці Укргідрометцентру розповіли, що в цілому заморозки в повітрі відмічено у другій і третій декадах вересня.
Тим часом у першій декаді місяця заморозки в повітрі не виключені:
- у Карпатах;
- місцями - у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.
Скільки опадів буває у вересні
Середня місячна кількість опадів впродовж вересня, за даними УкрГМЦ, становить:
- по Україні - 37-74 мм;
- у південній частині - місцями 28-36 мм;
- у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях - 77-108 мм;
- на високогір'ї Карпат - 126-130 мм.
Яким може бути вересень цього року
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у вересні 2026 року.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні +11...+18°C.
"Що близько до норми", - пояснили українцям.
Середня температура повітря у вересні 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:
- 37-76 мм - по Україні;
- 74-106 мм - у Карпатах.
"Що в межах норми (80-120%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що річки України стрімко міліють - що показав серпень і де показники критичні.
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