Річки України катастрофічно міліють: де вода "впала" до посухи й місячних мінімумів

Оцінка водності основних річок України за серпень показала, що маловоддя впродовж останнього місяця літа місцями не лише спостерігалося, але й посилювалося.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Навіщо оцінюється водність річок

Українцям нагадали, що оцінка водності основних річок здійснюється з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя - гідрологічної посухи.

Адже гідрологічний режим водних артерій впливає:

на роботу водозалежних секторів економіки;

на водозабезпечення населення України.

Нещодавно УкрГМЦ виконав оперативну оцінку водності основних річок за серпень 2026 року - у створах діючих гідрологічних постів.

Уточнюється, що середні за серпень витрати води були оцінені відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.

Саме воно визначає основні та допоміжні критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя.

В яких річках води в серпні було найбільше

За даними спеціалістів, більшою за норму (149% і 379%) водність впродовж серпня відмічалася відповідно:

на річці Інгулець (пост Кривий Ріг);

на річці Сіверський Донець (пост Зміїв).

На яких річках ситуація була близькою до норми

Повідомляється, що близькою до норми та дещо більшою за неї (83-107%) водність спостерігалася:

на річці Горинь (пост Ямпіль);

на річках суббасейну Нижнього Дніпра - на річках Ворскла (пост Чернеччина), Самара (пост Кочережки);

на річці Сіверський Донець (пости Чугуїв, Ізюм);

на притоці Південного Бугу - річці Інгул (пост Кропивницький).

Де зафіксували водність меншу за норму

Згідно з інформацією УкрГМЦ, меншою за норму (54-79%) водність впродовж останнього місяця літа відмічалася:

на Дніпрі (пост Неданчичі);

на Десні та її притоці - річці Сейм (в межах України);

по загальному припливу води до Київського водосховища;

по бічному припливу до Дніпровського водосховища;

на річці суббасейну Середнього Дніпра - річці Псел (пост Суми).

В яких річках води - значно менше за норму

Значно менша за норму (31-49%) водність спостерігалася впродовж серпня 2026 року:

на пригирловій ділянці Прип'яті;

по бічному припливу до Кременчуцького та Кам'янського водосховищ;

на Західному Бузі (пост Кам'янка-Бузька);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - річках Тетерів (пост Житомир), Ірша (пост Українка), Псел (пост Гадяч, Запсілля), Оріль (пост Царичанка), у нижній течії Сули (пост Лубни);

на притоці Сіверського Дінця - річці Уда;

на річці Тиса (пост Рахів);

на річці Південний Буг (пост Селище);

на українській ділянці Дунаю (пости Рені, Ізмаїл).

Де ситуація була близькою до маловоддя

Близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність відмічалася наприкінці літа:

на притоках Прип'яті - річках Стир (пости Луцьк, Млинок), Горинь (пост Деражне);

на річках суббасейну Середнього та Нижнього Дніпра - річках Тетерів (пост Іванків), Рось (пост Фесюри), Ворскла (пост Кобеляки);

на Південному Бузі (пости Пирогівці, Підгір'я);

на його притоці - річці Синюха;

на річці Прут (пост Чернівці);

на Тисі (пост Вилок).

Де маловоддя спостерігалося та посилювалося

За даними УкрГМЦ, спостерігалося та посилювалося маловоддя впродовж серпня (за основним критерієм оцінки):

на річці Прип'ять - у створах гідрологічних постів Річиця (14%), Люб'язь (5%);

на її притоках - річках Горинь (пост Оженин - 10%), Случ (пости Звягель, Сарни - 14-16%), Уборть (пости Рудня-Іванівська, Перга - 11%);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - річках Рось (пост Корсунь-Шевченківський - 19%), Трубіж (пост Переяслав - 16%), Сула (пост Ромни - 13%), Удай (пост Прилуки - 9%);

на річці Дністер - у створах постів Самбір (11%), Галич (14%), Заліщики (17%);

по загальному припливу до Дністровського водосховища (17%);

на притоці Дністра - річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне - 18%);

на річці Сірет (пост Сторожинець - 15%);

на річці Латориця (Мукачеве - 18%);

на річці Уж (пост Ужгород - 16%);

на Західному Бузі (пост Литовеж - 9%);

на Південному Бузі - на постах Тростянчик і Олександрівка (7% і 20% відповідно).

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Де обсяги води збільшились "штучно"

В Укргідрометцентрі розповіли, що більшою за водність наймаловоднішого місяця спостерігалася водність лише:

на річці Сіверський Донець (пост Зміїв);

на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).

"Що спричинено роботою каналу Дніпро-Інгулець та Карачунівського водосховища", - пояснили українцям.

На яких річках вода - на нижній межі

Водність в межах норми наймаловоднішого місяця (80-107%) впродовж серпня спостерігалась по шести річках:

Горинь (пост Ямпіль);

Сейм (пост Мутин);

Псел (пост Суми);

Самара (пост Кочеріжки);

Сіверський Донець (пости Чугуїв, Ізюм);

по бічному припливу до Дніпровського водосховища.

Де ситуація критична для людей і екосистем

На решті річок (гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення), за даними УкрГМЦ, "місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року (допоміжний критерій)".

Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):

у верхів'ї Прип'яті (пост Річиця - 43%);

на її притоці - річці Горинь (пости Оженин, Деражне - відповідно 42% і 74%);

на Західному Бузі (пост Литовеж - 60%);

на Південному Бузі (пост Тростянчик - 37%);

на Дністрі (пости Галич, Заліщики - 77% та 68%).

"Що критично для функціонування екосистем річок", - констатували спеціалісти.

На якій річці вода взагалі "зупинилась"

Насамкінець експерти Укргідрометцентру повідомили, що на притоці Прип'яті - річці Стохід (біля поста Любешів) з 5 серпня взагалі спостерігається відсутність стоку річки.

Тобто течія там фактично "зупинилась" і вода - просто "стояча".